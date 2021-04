Vous ne connaissez pas void tRrLM(); Void Terrarium ? On ne peut que vous encourager à retrouver notre test réalisé à l’été 2020 lors de la sortie du jeu sur PS4 et Nintendo Switch. Et comme on a beaucoup apprécié cette production peu commune de Nippon Ichi Software, partageons le trailer de gameplay de la version ++ qui arrivera le mois prochain.

Sur PS5, void tRrLM();++ //Void Terrarium++ reprendra le contenu et la formule attrayante (bien qu’hostile au premier abord) de la version de 2020 en y ajoutant de nouvelles tenues vestimentaires, emotes et coiffures pour protéger et prendre soin de Toriko. Il sera également de nouveaux environnements à explorer mais aussi de nouvelles maladies à affronter.

Rappelons que pour cette nouvelle sortie sur PS5, Void Terrarium sera affiché à un prix relativement modeste (moins de 40€) et embarquera le CD de sa bande-son en guise de bonus.