Dans le cadre des festivités du 60ème anniversaire de SEGA, l’éditeur japonais a dévoilé l’existence de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Comme son nom le laisse deviner, il s’agit d’une version remise au goût du jour du célèbre jeu de baston 3D, avec une sortie d’ores et fixée au 1er juin sur PS4.

Pour ce retour, Virtua Fighter 5 s’offrira des visuels retravaillés en HD, de nouvelles options de jeu en ligne (salon privé pour 16 joueurs, ligues, etc.) et la présence des modes originaux (Rank Match, Arcade, Training et Versus en local), le tout avec ce gameplay qui a fait la popularité du jeu original et de sa version, plus récente, Final Showdown.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown aura la bonne idée d’intégrer le catalogue du PlayStation Plus dès sa sortie le 1er juin donc, comme on l’a appris un peu plus tôt.