Vous faites partie des quelques joueurs qui gardent un chouette souvenir de Jaws Unleashed, l’adaptation bancale des Dents de la Mer ? Alors vous n’êtes pas sans savoir que Tripwire Interactive prépare un certain Maneater dont la sortie vient d’être officialisée pour le 22 mai 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

Présenté comme un “shARkPG”, notez la subtilité, Maneater nous permettra d’incarner un bébé requin orphelin qu’il va falloir faire grandir jusqu’à devenir le fameux prédateur tel qu’il a été imaginé et fantasmé par Spielberg. Marais, rivières, stations balnéaires, profondeurs des océans, les zones à explorer seront diverses dans Maneater alors que notre requin gagnera en puissance et en capacités (surnaturelles pour certaines) au fil des heures et des victimes.

Maneater sortira aussi sur Switch l’année prochaine, mais à une date encore inconnue.