Les bordelais de Big Bad Wolf ont marqué de leur présence l’édition 2021 de l’E3 2021. Comment ? En y présentant une nouvelle vidéo de leur Vampire : The Masquerade – Swansong avec la mise en avant de l’un des trois personnages jouables du RPG.

C’est Leysha qui est à l’honneur dans cette vidéo. Entre cinématiques et de (très) brefs extraits de gameplay, on découvre un vampire à l’esprit torturé, caractéristique des membres des Malkaviens. Un aperçu de son pouvoir d’Occultation, à utiliser pour se dissimuler, nous est également donné.

Adapté de la 5ème édition de Vampire : La Mascarade, Vampire : The Masquerade – Swansong sortira on ne sait trop quand sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S et Nintendo Switch.