Initialement promis pour le premier trimestre de cette année avant d’être repoussé et de disparaître des radars, Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 est finalement réapparu hier dans l’émission Inside Xbox.

Le jeu de Paradox Interactive et Hardsuit Labs en a profité pour s’offrir une longue bande-annonce dansante et faite de quelques extraits de gameplay. Le fameux « gameplay » promis par Microsoft, oui.

Pour le coup, Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 profitera de sa sortie sur Series X pour intégrer le programme Smart Delivery (avec cross-save) et ainsi permettre aux acheteurs du jeu sur Xbox One de ne pas repasser à la caisse lors que la Series X se pointera.

Mise à jour : Le jeu sortira aussi sur PS5. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais voilà qui a le mérite d’être officiel.