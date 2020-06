L’éditeur Paradox Interactive a diffusé le premier numéro de son émission en ligne Paradox Insider hier. Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 a pris le temps de s’y montrer avec une grosse mise en avant de son édition collector.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2, le collector

Voici la vidéo de cette édition limitée à 3000 exemplaires dans le monde et d’ores et déja pré-commandable en échange de 169,99€ ou 109,99€ pour ceux qui en veulent les contenus sans le jeu (au cas où vous auriez déjà acheté la version numérique, par exemple).

Boîtier Steelbook, vinyle 45 tours, carte détaillée des rues de Seattle, figurine de 28 cm d’Elif, un PDF de la « 5ème édition du livre de règles » ainsi que trois DLC (le pack de précommande First blood, le pack Unsanctioned Blood et le pass Season of the Wolf), voilà les éléments qui constituent ce collector de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2.

Le retour de Damsel

Dans un autre registre, Paradox Interactive a aussi mis à disposition de tous une vidéo officialisant le retour de Damsel, la « Brujah adorée des fans du premier opus ». Le personnage aura droit à sa doubleuse voix d’origine, Courtenay Taylor.

Certains (nous les premiers) auraient souhaité avoir une date de sortie de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 voire une nouvelle exhibition de gameplay. Ce n’était a priori pas à l’ordre du jour.