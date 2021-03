Après une arrivée remarquée sur Steam en accès anticipé début février, Valheim continue d’affoler les compteurs. Le jeu de Iron Gate Studio et Coffee Stain Publishing compte en effet désormais plus de 5 millions de jeux vendus, un cap atteint en à peine 1 mois de mise à disposition.

Une popularité qui se traduit également sur Twitch où Valheim est à à l’origine de 35 millions d’heures de gameplay visionnées. Sur Steam, le titre a notamment enregistré jusqu’à 500.000 joueurs simultanés la semaine passée, une performance que seuls 4 autres jeux ont déjà réalisé sur la plateforme de Valve : CS:GO, Dota 2, PUBG et, plus récemment, Cyberpunk 2077.

Bien décidés à surfer sur ce succès, les développeurs d’Iron Gate Studio ont dévoilé leur roadmap pour les prochains mois. Leur jeu de survie en multijoueur se dotera notamment de nouveaux biomes, d’ennemis inédits ou encore d’améliorations pour le système de combat, entre autres correctifs/ajouts qui auront évidemment pour but de rendre l’expérience meilleure et plus complète.