Amis adeptes de J-RPG, Utawarerumono revient avec une nouvelle vidéo de son Prelude to the Fallen à venir sur nos PS4.

Pour le reste, on rappelle simplement que NIS America s’appuiera sur cet épisode pour proposer aux joueurs européens de découvrir « les origines de la saga », avec un imposant casting et ce qu’il faut d’histoire personnelles à raconter lors des séquences en visual novel.