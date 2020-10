Disgaea 6 : Defiance of Destiny n’est pas attendu avant l’été 2021 sur Nintendo Switch mais NIS America n’en résiste pas à l’envie d’en dire plus à son sujet par le biais d’une nouvelle vidéo. Une bande-annonce de deux minutes dans laquelle sont égrainés les ingrédients du jeu, entre nouvelles fonctionnalités et éléments classiques.

Parmi les caractéristiques inédites à la franchise, les fans du JRPG pourront découvrir les attaques groupées dans ce Disgaea 6 ainsi que l’Ultra-Réincarnation (pour revenir à la vie et poursuivre le combat), différentes configurations de gameplay (pour accélérer la vitesse et automatiser certaines phases de jeu) ou encore des modèles en 3D.

Un Disgaea 6 : Defiance of Destiny qui semble décidé à bousculer un peu la formule de la série donc, les adeptes auront en tout cas droit à une édition Unrelenting (avec artbook et bande-son numérique) pour clamer leur amour à Disgaea.