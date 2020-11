Le remake de XIII n’est plus qu’à une semaine de son arrivée sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One. En attendant, Microids choisit de s’attarder sur la bande-son de son FPS en cel-shading via un entretien avec le compositeur du jeu Lionel Gaget à retrouver ci-dessous.

Comment la musique accompagne l’aventure ? Comment s’adapte-t-elle à l’action à l’écran ? La vidéo en question réponds à ces points. Pour les plus intéressés, une version physique sur vinyle de la bande originale sera commercialisée plus tard dans l’année alors que cette même OST sera proposée en téléchargement/en streaming dès le 10 novembre.