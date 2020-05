Hardspace : Shipbreaker, le jeu de ferrailleur de l’espace de Blackbird Interactive et Focus Home Interactive, prépare son arrivée prochaine en accès anticipé avec une longue vidéo de gameplay.

Plus de 4 minutes pour découvrir le concept de ce jeu bac à sable dans lequel il s’agit de partager le quotidien d’un ferrailleur galactique dont le but est de cumuler des Crédits. Comment ? En découpant du vaisseau spatial à tout-va, afin de rembourser une grosse dette auprès de la Lynx Corporation.

Hardspace : Shipbreaker sera donc proposé en early access le 16 juin sur Steam avant une sortie plus tard dans l’année sur PS4 et Xbox One.