Amateurs de STR et de batailles médiévales, vous aurez prochainement l’occasion de jouer au stratège où que vous soyez avec la version Nintendo Switch d’Ancestors Legacy.

Paru en 2018 sur PC, où il a été relativement bien accueilli, le jeu de Destructive Creations s’est offert une première version console l’année passée (sur PS4 et Xbox One) en prenant soin d’adapter sa jouabilité pour le pad.

Sur Switch, Ancestors Legacy profitera du travail déjà accompli côté adaptabilité et se payera en plus des fonctionnalités tactiles ce qui, pour un tel jeu de stratégie, devrait offrir un certain confort.

Comme l’illustrent les screens du jour, cette version fera face à « certaines limitations matérielles » confesse Destructive Creations qui rappelle pour autant que différentes animations seront à apprécier pour chaque unité (et en fonction de l’arme qu’elle porte).