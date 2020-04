Si Saints Row s’est principalement occupé des joueurs Switch ces derniers temps, Deep Silver n’en oublie pas les autres supports et annonce l’arrivée le mois prochain de Saints Row The Third Remastered sur PC, PS4 et Xbox One.

Une édition qui se chargera de remettre le jeu au goût du jour sur le plan technique, alors que tous les contenus supplémentaires (trois packs d’extension et plus de 30 DLC) viendront gonfler une durée de vie déjà conséquente.

Chaque arme a été remodélisée, chaque voiture a été revue et corrigée, et une grande partie de la ville profite de textures remaniées : Saints Row® The Third™ a bénéficié d’une révision complète. Avec près de 4000 éléments retravaillés, cette mise à jour intégrale a été réalisée de main de maître par Sperasoft. Cette version profite ainsi de décors transformés, de modèles de personnages plus détaillés, d’effets visuels et de graphismes améliorés, et d’un tout nouveau moteur d’éclairage.

Rappelons au passage que la Switch a tout récemment accueilli Saints Row : IV – Re-Elected dans son catalogue.