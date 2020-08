Le très populaire Stardew Valley, qui comptait à la fin 2029 plus d’un demi-million d’unités vendues sur les Switch européennes, va bientôt avoir droit à une version boîte pour la console de Nintendo. Le distributeur français Just For Games a en effet annoncé la commercialisation d’une édition physique de la simulation agricole de ConcernedApe.

Programmée pour le 6 novembre, cette édition à 40€ aura droit à un bonus de pré-commande : un mini manuel d’une vingtaine de pages en français) contenant une carte du jeu et diverses informations/explications sur les éléments de gameplay.

Pour les intéressés, c’est par ici que ça se passe.