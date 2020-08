Le très bon Control a présenté sa seconde (et dernière) extension hier soir à l’occasion du State of Play. Baptisée AWE, elle verra notre héroïne Jesse Faden se rendre au Secteur des Enquêtes de l’Ancienne Maison « où le Bureau Fédéral du Contrôle surveille et examine de près les Altered World Events ».

Tous ceux qui auront visionné le trailer ci-dessus auront reconnu la voix (et le visage ?) d’un certain Alan Wake. Remedy touchera ainsi la corde sensible des fans en proposant aux joueurs de Control de mener une investigation jusqu’à la fameuse ville de Bright Falls. A priori, on en apprendra davantage sur la disparition du fameux écrivain.

AWE sera disponible le 27 août sur PC, PS4 et Xbox One pour les détenteurs du Season Pass de Control et pour les autres (en échange de 14,99 €).