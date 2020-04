Il aura pris son temps mais ça y est, Streets of Rage 4 possède un bon de sortie. Rendez-vous est finalement donné au 30 avril pour découvrir cet héritier à la saga de beat’em up dont voici le nouveau trailer.

Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games en profitent pour dévoiler le mode Duel du jeu, mode inspiré par ce qui se faisait déjà dans Streets of Rage 2 et 3 avec huit arènes qui accueilleront des affrontements en Versus ou en Team Battle.

Streets of Rage 4 sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Notons que le jeu intégrera directement le Xbox Game Pass à sa sortie, les abonnés apprécieront.