Après l’annonce au début du mois, voilà que Project CARS 3 s’offre à présent une date de sortie. Rendez-vous est donné par Bandai Namco et Slightly Mad Studios au 28 août prochain sur PC, PS4 et Xbox One.

Pas de nouvelle vidéo à se mettre sous la dent mais quelques screenshots inédits (à découvrir ci-dessous) pour ce prochain volet qui se dotera de nouveaux circuits (avec le Grand Prix du Brésil, Interlagos et les routes de Toscane en têtes d’affiche), proposera un mode carrière plus consistant que jamais et surtout prendra le pari de se rendre accessible aux « nouveaux venus dans le monde passionnant des courses automobiles« .