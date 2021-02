C’est à la faveur d’une bande-annonce inédite que 1C Entertainment a dévoilé la nouvelle date de sortie de King’s Bounty 2. Le nouvel épisode d’une série que l’on affectionne tout particulièrement sera disponible le 24 août 2021, aussi bien sur PC que sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Initialement promis pour le mois prochain, King’s Bounty 2 va donc prendre son temps avant de nous balancer son monde ouvert, ses combats tactiques au tour par tour et ses diverses créatures à la tronche.

« Actuellement, nous en sommes à un stage où le jeu est complet et jouable. Cependant, nous avons besoin de plus de temps pour finir de tout tester, corriger ce qui ne fonctionne pas et améliorer ce qu’il y a à améliorer. » explique Denis Maltzev, producer du jeu. Une raison a priori suffisante pour retarder la sortie de King’s Bounty 2 de quelques mois donc.