Tout premier volet de la franchise, NieR Replicant (nom donné à la version japonaise du jeu, sur PS3) va s’offrir une seconde jeunesse sur les machines actuelles (PC, PS4 et Xbox One. Square Enix a en effet annoncé le développement d’une « reconstruction » du jeu de 2010.

Baptisée NieR Replicant ver.1.22474487139…, cette nouvelle version de l’action-RPG est co-développée par l’équipe de Toylogic avec, à son chevet, Yoko Taro en guise de game director, le compositeur Keiichi Okabe et le producteur Yosuke Saito. Du beau monde, notamment à l’oeuvre sur NieR Automata dont le succès a donné son estime à la licence.

NieR Replicant ver.1.22474487139… sortira on ne sait trop quand mais en attendant, sur Xbox One, on apprend que NieR Automata intégrera le Xbox Game Pass dès le 2 avril.