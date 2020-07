Envie d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la campagne de Outriders ?

Ça tombe bien, la nouvelle diffusion mensuelle dédiée au jeu de People Can Fly et Square Enix External Studios permet de découvrir de nombreux aspects de cette campagne avec un aperçu des environnements d’Enoch, des quêtes secondaires, des compagnons et du système de voyage.

Outre cette longue séquence baptisée Voyage et structure, on apprend également que c’est Inon Zur qui a été choisi pour composer la bande originale de Outriders. Si son nom vous est familier, c’est parce qu’il est crédité sur de nombreux jeux depuis les années 2000 avec notamment des récompenses aux BAFTA Video Games pour ses réalisations sur Men of Valor et Dragon Age : Origins.

Voilà en tout cas un bon point pour Outriders, reste à en découvrir les autres.