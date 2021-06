C’est fait, Necromunda : Hired Gun a lancé son chasseur de primes. Le jeu de Focus Home Interactive et Streum On Studio est en effet maintenant disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Cette arrivée, l’éditeur français nous propose de la célébrer avec une ultime vidéo.

De quoi se payer une brève plongée dans l’univers de ce Necromunda : Hired Gun que l’on passe actuellement en revue. On vous dira donc très vite tout ce qu’il faut savoir sur ce FPS prenant place dans l’un « des mondes les plus sordides de Warhammer 40,000 ».