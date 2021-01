Fallen Legion Revenants sortira le 19 février prochain mais les amateurs de J-RPG peuvent d’ores et déjà goûter au titre de NIS America via une démo jouable. Téléchargeable sur PS4 et Nintendo Switch, cette démo permet d’accéder au premier chapitre du jeu et permet même de récupérer (sur PS4) un thème exclusif.

Un nouveau trailer a aussi été mis en ligne, à découvrir ci-dessous.

Successeur aux épisodes Sin of an Empire et Flames of Rebellion, dont vous pouvez retrouver notre test avec la compilation Fallen Legion : Rise to Glory sur Nintendo Switch, Fallen Legion Revenants tentera d’emmener la licence vers le niveau supérieur.

Il faudra au moins ça pour faire oublier des volets précédents sans saveur particulière.