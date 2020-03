Le brillant The Lion’s Song, vous connaissez ? Les développeurs de Mipumi Games sont prêts à vous proposer leur nouvelle expérience puisque The Flower Collectors vient d’être daté au 21 avril sur PC.

Si vous n’avez pas suivi le jeu jusqu’à maintenant, rappelons que The Flower Collectors prendra les traits d’une enquête à mener dans la peau de Jorge, ex-flic en fauteuil roulant qui devient témoin d’un meurtre dont il va tenter de lever le voile. Confiné sur son balcon (c’est d’actualité, donc…) avec un appareil photo et un talkie, Jorge pourra compter sur une jeune journaliste du nom de Melinda pour être ses yeux et ses oreilles sur le terrain.

Une enquête à mener de manière peu commune donc, The Flower Collectors tentera aussi de séduire son monde avec ses environnements dans la ville de Barcelone post-Franco dans les années 70.