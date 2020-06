Le remake de XIII, on vous en parle régulièrement depuis notre aperçu du jeu à l’été 2019. Retardé une première fois, le titre de Microids et PlayMagic semble désormais solidement calé au 10 novembre prochain sur nos PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

L’éditeur français a annoncé la nouvelle en diffusant la vidéo ci-dessus mais aussi en dévoilant le contenu de l’édition limitée du FPS en cel-shading.

Au menu de cette édition spéciale, le jeu accompagné d’un joli boîtier Steelbook, 3 lithographies exclusives et pas moins de 13 skins d’armes. D’ailleurs, un pack de skins d’armes classiques (pistolet et Couteau en or) sera également offert pour toute pré-commande, édition limitée ou non.