Présenté en mars dernier, Prinny 1•2: Exploded and Reloaded nous revient avec une nouvelle vidéo et surtout une date de sortie.

C’est le 16 octobre que NIS America proposera sa compilation sur nos Nintendo Switch. Si la cartouche embarquera les Prinny de la PSP, seul le premier de ces jeux, à savoir Can I Really Be the Hero?, est concerné par la vidéo du jour.

L’occasion de se faire une première idée des « graphismes améliorés » qui sont promis pour cette compilation qui, à défaut d’être techniquement bluffante, sentira bon le Prinny Power pour n’importe quel adepte de Disagea.