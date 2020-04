Disponible depuis l’automne 2019 sur PC, le plutôt bon John Wick Hex s’apprête à débouler sur consoles.

C’était chose annoncée dès le départ par Bithell Games et Good Shepherd Entertainment, mais on sait à présent que c’est le 5 mai que ce jeu d’action-tactique arrivera. C’est en tout cas vrai sur PlayStation 4 puisque aucune date n’a été communiquée pour les joueurs Nintendo Switch et Xbox One.

Un jeu de « stratégie chronologique » aiment préciser les développeurs, on vous invite en tout cas à (re)découvrir notre test PC à cette adresse pour tout savoir sur cet étonnant John Wick Hex.