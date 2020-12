On en parler depuis juin dernier, It Takes Two nous a fait le plaisir de revenir en vidéo à l’occasion des Game Awards. Après le brillant Brothers – A Tale of Two Sons et le divertissant A Way Out, c’est donc une nouvelle expérience coopérative que Josef Fares, via son équipe de Hazelight Studios, proposera à partir du 26 mars 2021 sur PC et consoles.

Une nouvelle annoncée en vidéo, l’occasion d’apprécier les premières images de ce It Takes Two.

Cody et May seront les héros de ce titre, un couple en pleine crise qui va devoir surmonter ses différences après avoir été transformé en poupées suite à un sortilège. Dans un univers plein de surprises (et de pièges), nos deux personnages vont ainsi coopérer pour venir à bout de situations qui auront forcément un sens métaphorique fort.

Grâce à son Pass Ami, It Takes Two permettra à un joueur d’inviter un ami à jouer avec lui au jeu complet sans qu’il ait besoin de son propre exemplaire. Une approche déjà à l’oeuvre lors de la sortie de Brothers – A Tale of Two Sons, c’est appréciable.