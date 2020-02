Un peu plus tôt dans le mois, Invader Studios précisait l’arrivée de son surival-horror Daymare : 1998 pour le 28 avril prochain sur nos PS4 et Xbox One. Just For Games, qui distribuera la version physique du jeu en France (mais uniquement sur PlayStation 4), a annoncé cette semaine la commercialisation d’une Black Edition.

En plus du jeu, cette édition contiendra des cartes des personnages, une planche de stickers et un boîtier collector. Des pins seront même offerts à ceux qui prennent soin de réserver leur exemplaire.

Peut-être pas de quoi rendre Daymare : 1998 meilleur qu’il ne l’est, mais les collectionneurs sont prévenus.

Retrouvez ci-dessous le dernier trailer en date du jeu en version sous-titrée, si vous n’avez pas eu l’occasion de le visionner.