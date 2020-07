Après la spot publicitaire, c’est par le biais d’un trailer plus classique mais complet que F1 2020 nous revient.

Une minute et trente secondes pour faire le tour des nouveautés du jeu de Codemasters dont les circuits Hanoi et Zandvoort, le mode 2 joueurs en écran splitté ou encore le mode My Team pour créer sa propre écurie avec le plein d’options à personnaliser.

Côté jouabilité, Codemasters rappelle que F1 2020 permet d’activer l’ERS avec la seule pression d’un bouton alors qu’un rétroviseur intérieur fait son apparition pour mieux appréhender le comportement des adversaires à l’affût.

F1 2020 a toujours rendez-vous la semaine, le 10 juillet, sur PC, PS4 et Xbox One.