Officiellement disponible depuis vendredi dernier, Mass Effect Édition Légendaire s’offre maintenant un trailer pour célébrer son arrivée. Et comme la compilation est actuellement entre nos mains, on va se contenter de vous rappeler l’essentiel avant notre passage en revue. EA et BioWare proposent ici de (re)découvrir Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 avec leurs DLC et dans des versions remastérisées.

Si Mass Effect Édition Légendaire est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, il profite bien évidemment de la compatibilité ascendante avec les dernières machines de salon. C’est ainsi que les titres de BioWare s’affichent en 4K, avec compatibilité HDR et même d’autres « optimisations spécifiques » sur PS5 et Series X|S nous rappelle-t-on.