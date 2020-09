C’est le grand jour pour NBA 2K21. Le jeu de basket de 2K et Visuel Concepts fête sa sortie sur la génération actuelle de machines, à savoir Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC et Google Stadia.

Forcément, une telle arrivée ça se fête en vidéo.

Un trailer de lancement plutôt réussi pour ce NBA 2K21 avec une mise en avant du basket et de toutes les formes culturelles qui l’entourent.

Quant au jeu et aux améliorations de cette édition 2020-2021, on espère vous livrer notre verdict dès que l’on aura passé suffisamment de temps avec la balle orange. En attendant, vous pouvez retrouver l’édition standard de NBA 2K21 à 55€ sur Amazon ou à 80€ pour l’édition Mamba Forver et son hommage à Kobe Bryant.