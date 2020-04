On en parlait la semaine passée, il est temps pour le premier contenu téléchargeable de Dragon Ball Z : Kakarot de se montrer en vidéo.

C’est en effet aujourd’hui que débarque Un nouveau pouvoir s’éveille – Partie 1 sur nos PC, PS4 et Xbox One, du contenu réservé aux détenteurs du Season Pass et qui promet un challenge relevé face à Beerus. Pour le combattre, les transformations en Super Saiyen divin de Vegeta et Goku sont de la partie dans ce DLC qui se veut divin.

Rappelons qu’il ne sera possible d’acheter Un nouveau pouvoir s’éveille – Partie 1 hors Season Pass que lorsque la seconde partie sortira, à une date encore inconnue.