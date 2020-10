Qu’il a été long et périlleux le chemin vers la sortie pour Torchlight III. Mais c’est fait, le dungeon crawler de Perfect World Entertainment et Echtra Games est désormais disponible sur PC (Steam), PS4 et Xbox One.

Affiché à 39,99€, il a droit à un trailer de lancement que voici.

Actuellement entre nos mains, on vous parlera plus amplement de cet épisode censé reprendre le meilleur des ingrédients des deux premiers Torchlight tout en apportant sont lot de nouveautés. De nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles des sous-classes uniques en fonction des Reliques, des Forts personnalisables ou encore un système de progression à paliers baptisé Contrats.

Rappelons que Torchlight III sera aussi proposé sur Nintendo Switch, mais pas avant le 22 octobre.