Les équipes de Deck Nine Games et Square Enix External Studios célèbrent la sortie de Life is Strange : True Colors avec un ultime trailer. Après les 15 premières minutes du jeu il y a deux semaines de cela, c’est donc une bande-annonce en bonne et due forme que l’on nous propose. Un trailer savamment dosé pour nous donner les pistes de l’histoire d’Alex Chen sans pour autant trop en dévoiler sur l’intrigue.

C’est un nouveau départ pour la licence Life is Strange. La mise en scène d’un nouveau personnage principal qui permet évidemment de découvrir un nouveau pouvoir, le tout étant là pour servir un « thriller surnaturel » censé provoquer de l’empathie auprès des joueurs.