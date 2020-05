Sa sortie ne sera pas effective avant la fin juillet mais Destroy all Humans! a la bonne idée d’occuper le devant de la scène à la faveur d’un nouveau trailer.

THQ Nordic choisit de s’attarder sur Turnipseed Farm, le lieu où l’aventure de Crypto débute et où le joueur fait ses premières armes avec le célèbre alien.

C’est assez pour mettre l’eau à la bouche des fans de la première heure de Destroy all Humans!, ceux qui avaient craqué pour le jeu en 2005 et qui se tiennent prêt pour remettre ça cette année avec cette version remise au goût du jour par Black Forest Games sur PC, PS4 et Xbox One.