La semaine prochaine, le 2 juin, les équipes d’Atomic Wolf et L.inc sortiront Liberated sur Nintendo Switch. Une arrivée qui se prépare dès maintenant avec la mise en ligne d’un trailer de gameplay que voici.

On aura l’occasion de revenir plus en longueur sur ce platformer et son univers cyberpunk à l’occasion d’un test. Pour l’heure rappelons simplement que Liberated s’appuie sur un style bande dessinée/comics pour raconter son histoire sur fond de révolution sociale avec une inspiration puisée du coté des oeuvres de Frank Miller (Sin City) et Alan Moore (V pour Vendetta).

Un scénario sombre, des environnements plombés par des pluies diluviennes et un gameplay qui lorgne aussi du côté de l’infiltration et du shoot, voilà quelques grandes lignes de ce Liberated proposé en échange de 19,99€ à sa sortie mais pré-commandable à 15,99€ pour les plus intéressés.