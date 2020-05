Le nouveau classement des ventes de jeux vidéo vient d’être publié par le SELL et il ne réserve, encore une fois, pas de surprise. Pour la semaine 20 (du 11 au 17 mai), Animal Crossing : New Horizons conserve sa place de leader et partage le podium avec les deux mêmes compagnons que la semaine précédente : Mario Kart 8 Deluxe et Final Fantasy VII Remake.

À la quatrième place, c’est une fois de plus Call of Duty : Modern Warfare que l’on retrouver et il faut guetter à la dernière position de ce top 5 pour trouver un peu de changement. Après son incursion la semaine passée, Nioh 2 ne résiste pas au retour de Luigi’s Mansion 3.

Pour le reste, notons tout de même la présence de DOOM Eternal dans les top 3 réservés au PC et à la Xbox One. Red Dead Redemption 2 fait lui-aussi son retour sur le podium des ventes PC.