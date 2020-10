Pas attendu avant le 10 décembre en téléchargement sur la génération actuelles de machines mais aussi en version physique sur PS5, MXGP 2020 s’offre un premier aperçu de gameplay en vidéo. Les italiens de Milestone dévoilent ainsi les premières images du nouveau jeu officiel du Championnat du monde de Motocross FIM, avec Tony Cairoli et sa KTM à l’honneur sur le circuit de Matterley Basin.

MXGP 2020, demandez le programme

Quelques 68 pilotes des catégories MXGP et MX2, 19 circuits, de la personnalisation des pilotes à tout-va (avec plus de 10000 objets et 100 marques officielles), un mode Carrière (pour rejoindre une équipe officielle ou la possibilité d’en créer une), le retour de l’éditeur de circuit (avec quatre différents types de terrain) et du multijoueur via des serveurs dédiés, les grandes lignes de MXGP 2020 sont là.

Côté multi justement, le jeu de Milestone tentera de se démarquer avec la présence d’un mode Playground, « dans un nouveau décor inspiré des fjords norvégiens », un mode Waypoint, pour créer son propre itinéraire « en plaçant des points de contrôle sur le terrain », et un mode Race Director, permettant de créer des tournois en ligne.

Et sur PS5 ?

Pour sa version PS5, MXGP 2020 dresse également les fonctionnalités exclusives sur lesquelles il faudra compter.

Voici un listing officiel proposé par l’éditeur, évoquant notamment la résolution 4K, le support de la manette DualSense ou encore des courses en ligne avec plus de motos.