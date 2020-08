Street Power Football continue d’étaler ses modes de jeu en vidéo. SFL Interactive et Maximum Games s’attardent cette fois sur le mode Trickshot dont voici une vidéo qui mélange images de gameplay et prises de vues réelles.

En contre la montre, le mode Trickshot de Street Power Football imposera au joueur de tirer sur différentes cibles placées, voire cachées.

Le but ? Réaliser les meilleurs chronos possibles et briller dans les classements en ligne dès la sortie du jeu le 25 août prochain sur PC et consoles.