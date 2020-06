Halo Infinite fera prochainement son retour sur le devant de la scène. Un bref message vidéo a ainsi été posté sur les réseaux sociaux, mettant en avant les Parias et confirmant au passage leur présence dans ce prochain volet.

Il ne reste maintenant plus qu’à patienter jusqu’au prochain Xbox 20/20 de juillet avec, on l’espère, un événement autrement plus réussi que celui de mai dernier.