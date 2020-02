Un petit tour Dans la jungle avec Battlefield V : nouveau trailer

Dès le 6 février, les joueurs de Battlefield V pourront découvrir le sixième chapitre des Sentiers de guerre du FPS de DICE avec le déploiement de la mise à jour Dans la jungle (Into the Jungle en VO).

Comme l’illustre la longue vidéo ci-dessus, il sera question d’une nouvelle carte, à savoir “la jungle épaisse et perfide” des Îles Salomon, mais aussi de trois nouveaux Élites (Misaki Yamashiro, Steve Fisher et Akira Sakamoto) ainsi que de trois nouvelles armes (le FM Type 11, le fusil à pompe Model 37 et la carabine M2) et deux gadgets (le bazooka M1A1 et la mine Lunge).