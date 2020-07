À vous qui lisez ces lignes et qui avez au moins un enfant en âge de rester scotché devant un dessin animé de la Pat’ Patrouille, Bandai Namco annonce la sortie le 6 novembre d’un nouveau jeu adapté de la série de Nickelodeon : La Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée.

Développé par Outright Games, déjà à l’oeuvre sur La Pat’ Patrouille en mission, ce nouveau jeu PawPatrol Mighty Pups (tel est son nom en VO) permettra de retrouver Chase, Ruben, Marcus, Everest, Stella, Rocky, Zuma et Tracker le temps de sept missions et de sept mini-jeux avec le plein de supers pouvoirs. Les parents pourront se faire une joie d’accompagner leur chérubin dans un mode coopératif (deux joueurs sur la même machine).

La Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Comme on vous sait impatients, voici quelques screenshots du jeu.