Vous êtes en manque d’un jeu Monster Truck ? Ça tombe bien, le duo formé par Nacon (Bigben) et Teyon annonce l’arrivée d’un certain Monster Truck Championship pour cet automne sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Outre ses 25 circuits, ses 18 véhicules personnalisables et ses différentes modes de jeu (carrière, freestyle, course, destruction, contre la montre et multi en ligne pour 8), Monster Truck Championship tentera de séduire les amateurs de gros bolides avec une approche « simulation » et une physique toute particulière à appréhender pour réaliser des figures « réalistes et conformes aux performances des pilotes lors des vraies compétitions ».

Le gameplay lui-aussi espère séduire les plus pointilleux avec « une gestion indépendante des roues avant et arrière, l’anticipation du transfert de masse dans les virages et la prévision des rebonds lors des sauts », entre autres.