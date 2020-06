Pas forcément la licence la plus populaire de l’histoire des jeux de plateformes, Kao the Kangaroo peut tout de même compter sur une base solide de fans. Des joueurs qui seront certainement très heureux d’apprendre que les polonais de Tate Multimedia préparent un nouvel épisode mettant en scène le kangourou, un volet dont on ne sait rien mais dont on nous promet des informations pour bientôt.

Pour fêter cette annonce, Tate Multimedia nous informe que Kao the Kangaroo : Round 2 est téléchargeable gratuitement sur Steam dès à présent et jusqu’au 14 juin. Idéal pour faire connaissance avec la licence avant de voir débouler son successeur.

Kao the Kangaroo, c’est un peu plus de 700.000 jeux vendus dans le monde pour un total de 4 titres (trois principaux et une déclinaison) parus entre 2000 et 2005.