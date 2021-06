Les festivités autour de l’E3 2021 seront tournées du côté de Nintendo le 15 juin prochain à l’occasion d’un nouveau Nintendo Direct. Au programme, des jeux et uniquement des jeux dans cette présentation. Pas de place à un éventuel modèle « Pro » qui fait tant parler ces dernières semaines, a priori.

Nintendo Direct et E3 2021

La diffusion, qui débutera à 18h (heure française) sur Youtube, durera 40 minutes. Elle sera entièrement dédiée aux jeux Nintendo Switch à paraître « principalement » en 2021. Une précision qui laisse entendre que certains gros titres pas forcément prévu pour cette année, et dont on est sans aucune nouvelle, Metroid Prime 4 en tête, ne seront pas à l’honneur. Mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise cela dit, surtout avec Nintendo.

Ceux qui regarderont ce prochain Nintendo Direct pourront poursuivre le plaisir. Dans la foulée, une émission Nintendo Treehouse : Live de 3 heures sera proposée, avec le plein de gameplay. C’est noté.