Tout récemment auréolé du prix du « meilleur jeu de course lors de la gamescom 2020 », DIRT 5 n’est pourtant pas prêt. Codemasters ne semble en tout cas pas en mesure d’assurer la sortie du jeu début octobre, comme initialement promis, mais plutôt au 6 novembre.

Un retard d’un mois donc, qui concerne évidemment les versions PC, PS4 et Xbox One de DIRT 5 alors que les moutures PS5 et Xbox Series restent programmées pour plus tard dans l’année.

« Cette nouvelle date permettra au jeu de profiter au mieux de la sortie de la prochaine génération de consoles, prévue pour cet hiver » commente Codemasters à propos de ce retard. Nous ne sommes pas sûr de bien en comprendre la signification, mais vous voilà prévenus.

En attendant on vous invite à cliquer sur ce lien pour retrouver notre preview du mode Playgrounds fraîchement annoncé.