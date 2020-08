Puisqu’il vient tout juste de gonfler les rangs des jeux disponibles via le PlayStation Now, le très plaisant GreedFall en profite pour faire un petit point sur ses ventes depuis sa sortie en septembre 2019.

Et le RPG de Spiders s’en sort plutôt bien puisqu’à ce jour, plus d’un million d’exemplaires ont été vendus dans le monde. Une donnée qui concerne les trois versions du jeu, PC, PS4 et Xbox One, et qui permet donc au jeu édité par Focus Home Interactive de rejoindre la catégorie des million seller.

Vous ne savez pas ce qu’est GreedFall ? Visionnez notre vidéo de gameplay des Premières Minutes du jeu et allez consulter notre test complet pour tout connaître du jeu.