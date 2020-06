Alors que la PS5 et la Xbox Series X se tirent la bourre, la Nintendo Switch joue la carte de la force tranquille et prépare sereinement l’arrivée de sa prochaine grosse exclusivité : Paper Mario : The Origami King.

Présenté le mois dernier, le prochain RPG à la sauce Mario s’offre une longue exhibition avec une grosse vidéo de gameplay.

Dans Paper Mario : The Origami King, les joueurs feront notamment la connaissance d’un Bob-omb amnésique et d’un Toad professeur d’archéologie. Kamek marquera aussi l’aventure de sa présence alors que l’on rappelle que Bowser himself sera un allié dans ce volet où c’est un certain roi Olly qu’il faudra contrer.

Avec la vidéo du jour, Nintendo s’attarde également longuement sur le nouveau système de combat. Paper Mario : The Origami King proposera des affrontements en arène avec des anneaux à faire pivoter pour optimiser aux mieux les attaques.

Vous en voulez davantage ? Voici une pelletée de screenshots. De quoi largement se familiariser avec l’univers de ce Paper Mario Switch avant sa sortie le 17 juillet prochain.