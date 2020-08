La semaine prochaine, le jeu musical d’action-aventure No Straight Roads débarquera en téléchargement sur PC et consoles (aussi en version boîte sur PS4 et One, plus tard sur Switch). En attendant cette arrivée, Sold Out et les développeurs de Metronomik livrent un long trailer pour tout savoir de cette expérience très rythmée.

Si on vous a déjà proposé nos premières impressions sur No Straight Roads, notre verdict arrivera quant à lui prochainement et vous saurez tout ce qu’il y a à savoir sur les péripéties de Mayday et Zuke.

Vous n’êtes pas encore familier avec l’univers No Straight Roads ? Profitons de l’occasion pour remettre en avant notre vidéo des Premières Minutes du jeu, capturées à partir d’une version preview.