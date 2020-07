Othercide, le RPG tactique de Lightbulb Crew, nous revient à travers un second carnet de développeur.

Plus de 4 minutes pour découvrir les mécanismes des combats dans ce jeu dont on reste terriblement attiré par la direction artistique. L’occasion de découvrir les particularités des différentes Soeurs mais aussi et surtout de se familiariser avec le Dynamic Timeline System censé transformer « le traditionnel tour par tour en un système de chronologie dynamique ».

Le précédent carnet d’Othercide est toujours disponible par ici si vous l’avez manqué, sinon vous pouvez tranquillement attendre le 28 juillet et la sortie du jeu sur PC/consoles.